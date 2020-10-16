Экс-чиновник Минпромторга получил незаконное вознаграждение в 78 млн рублей

Бывший чиновник Владимир Потапкин обвиняется в крупной взятке. Его адвокаты предоставили выписку из казино, в которой говорится, что предполагаемый посредник был игроманом. Взятка до Потапкина не дошла.

Бывший чиновник Владимир Потапкин обвиняется в крупной взятке. Его адвокаты предоставили выписку из казино, в которой говорится, что предполагаемый посредник был игроманом. Взятка до Потапкина не дошла.

Следователи и прокурор считают, что в передаче 78-миллионной взятки участвовал юрист Антон Толмачев, который сейчас находится в розыске.

"Толмачев проигрывал все деньги, которые к нему попадали. Он занимал и проигрывал деньги у многих знакомых", — цитирует РБК Потапкина.

Адвокат юриста Александр Забейда подтвердил изданию, что Толмачев проходил лечение у психиатра. За 3,5 года он смог проиграть в казино и букмекерских конторах 283,7 миллиона рублей.

Экс-директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина задержали прошлым летом. По версии прокуратуры, он получил взятку в размере 80 миллионов рублей взамен на полумиллиардную субсидию.