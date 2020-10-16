Байден предложил Трампу сдать тест на COVID-19 перед теледебатами

Американский лидер Дональд Трамп должен пройти тест на коронавирус перед следующими теледебатами. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, пишет информационное агентство ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп должен пройти тест на коронавирус перед следующими теледебатами. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, пишет информационное агентство ТАСС.

Байден объявил о готовности участвовать в теледебатах с Трампом на условиях, которые определит соответствующая комиссия. По словам претендента на пост главы США, тестирование на коронавирус перед публичным мероприятием является вопросом приличия.

"Я думаю, что он должен сделать (тест — Прим. ред.)", — сказал демократ о Трампе.

Первые дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в штате Огайо. Второй раунд был перенесен после известия о заражении президента коронавирусом. Трамп успешно прошел лечение и 5 октября вернулся в Белый дом.