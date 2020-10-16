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11:30   16 Октября 2020
Политика

Тихановская попала в список разыскиваемых на межгосударственном уровне

Тихановская попала в список разыскиваемых на межгосударственном уровне

Белоруссия приняла решение о включении экс-кандидата на пост президента республики Светланы Тихановской в список лиц, разыскиваемых на межгосударственном уровне. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Минск обратился к Москве с просьбой оказать содействие в поиске своих граждан в рамках договора о Союзном государстве. Тихановская разыскивается по статье о призывах к действиям, направленным на свержение конституционного строя.

Тихановская ранее объявила ультиматум властям Белоруссии. Она потребовала произвести отставку президента страны Александра Лукашенко в течение 13 дней.

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#розыск #белоруссия #тихановская

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