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17:02   16 Октября 2020
Россия

Эксперты показали России на выход из демографической ямы

Эксперты показали России на выход из демографической ямы

Правительство РФ подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, согласно которому численность россиян к 2025 года может уменьшиться на 1,2 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника.

В предыдущей версии единого плана ожидалось, что численность населения в 2020 году сократится на 158 тыс. человек. Однако новые прогнозы кабмина говорят о более масштабной убыли россиян — на 373,9 тыс. человек. Подобную демографическую яму наблюдали 14 лет назад — в 2006 году. Тогда население страны сократилось на 373,9 тыс. человек.

Тревожная статистика в РФ объясняется демографическими ямами 1990-х годов, вызванные последствиями Великой Отечественной войны и распадом СССР, а также пандемией коронавируса, закрытием границ и оттоком мигрантов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о двух демографических ямах, последствия которых и сегодня отражает официальная статистика.

«Эти две ямы нас преследуют в нашей современной истории. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с лишним миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас мало женщин, которые могут рожать детей», — резюмировал Песков.

По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года рождаемость в сравнении с 2019 годом снизилась на 5,4%, а смертность выросла на 3,1%. Естественная убыль населения составила 265 тыс. человек.

Эксперты разъяснили, что спасет РФ от убыли населения

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что убыль населения РФ Росстат прогнозировал.

«Убыль должна нарастать, поэтому сам факт, что она в 2020 году больше, чем в 2019, ничего удивительного в этом нет. Такая тенденция на ближайшие годы. Рост увеличения убыли не неожиданный», — сказал эксперт.

С 1993 года сокращение численности россиян переросло в устойчивую тенденцию, продолжил Вишневский, даже несмотря на воссоединение Крыма с Россией. Так, если на 1 января 1993 года в стране проживали 148,5 млн человек, то к 1 января 2020 года — уже 146,7 млн.

«Единственный ресурс — это миграционный приток. Арифметика говорит, если столько-то населения рождается, умирает, получается отрицательная величина, если вы хотите, чтобы население росло, то нужно, чтобы был миграционный прирост», — добавил демограф.

По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года приток мигрантов сократился на 88,6 тыс. человек, или на 57,6%. Причина — закрывшиеся из-за коронавируса границы.

Есть шанс, что на демографическую ситуацию положительно повлияет режим самоизоляции, введенный из-за COVID-19. Но выводы можно будет сделать не раньше следующего года, отметил Анатолий Вишневский.

«В 2020-м году рожают те, кто намеревался это сделать в 2019 году. Я не думаю, что увеличилось число прерываний беременности в связи с пандемией, но на рождаемость в пределах 2020-го года пока никакой роли играть не может», — считает демограф.

Эксперты разъяснили, что спасет РФ от убыли населения

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в разговоре с ПС добавил, что ситуацию с численностью РФ можно исправить, если сделать ставку на многодетную семью.

«Семьи с тремя-четырьмя детьми к 2040 году должны составить порядка 70% всех семей. Без повышения коэффициента рождаемости, условного количества детей на женщину, мы никуда не уйдем», — считает эксперт.

Проблема в том, что нынешний уровень потребления, возведенный в культ во всем мире, не только в России, фактически разрушает семью и ведет к «чуме малодетности», полагает Крупнов.

«Единственный способ — менять сам способ жизни. Идти к обществу созидания, а не потребления. А с точки зрения обоснования, вам прекрасно обоснуют, что жить негде, зарплаты маленькие, кризис экономический за кризисом. Обоснования помогают оправдать все что угодно», — завершил Крупнов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый прогноз по сокращению численности россиян в среднесрочной перспективе, заявил, что принимаемые российскими властями меры позволяют сдерживать негативный сценарий.

«Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что, если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее», — резюмировал Песков.

Например, с 2007 в стране ввели материнский капитал, как меру государственной поддержки семей за второго или последующих детей. Весной 2020 года президент Владимир Путин продлил действие программы до 2026 года.

Также с 1 января 2020 года материнский капитал выплачивают семьям, в которых впервые родили или усыновили ребенка. В 2020 году сумма сертификата — 466 617 рублей, а за второго ребенка — дополнительные 150 тыс.

По оценке Росстата на 1 августа 2020 года в РФ проживают 146,5 млн человек. Пока Россия занимает 9 место в мире по численности населения (данные из открытых источников на начало 2020 года).

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#россия #общество #демография #население

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