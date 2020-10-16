Эксперты показали России на выход из демографической ямы

Правительство РФ предвидит сокращение населения, однако Кремль напомнил о реализуемых мерах социальной поддержки.

Правительство РФ подготовило новую версию единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, согласно которому численность россиян к 2025 года может уменьшиться на 1,2 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили два федеральных чиновника.

В предыдущей версии единого плана ожидалось, что численность населения в 2020 году сократится на 158 тыс. человек. Однако новые прогнозы кабмина говорят о более масштабной убыли россиян — на 373,9 тыс. человек. Подобную демографическую яму наблюдали 14 лет назад — в 2006 году. Тогда население страны сократилось на 373,9 тыс. человек.

Тревожная статистика в РФ объясняется демографическими ямами 1990-х годов, вызванные последствиями Великой Отечественной войны и распадом СССР, а также пандемией коронавируса, закрытием границ и оттоком мигрантов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о двух демографических ямах, последствия которых и сегодня отражает официальная статистика.

«Эти две ямы нас преследуют в нашей современной истории. Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с лишним миллионов человек во время Второй мировой войны, и у нас мало женщин, которые могут рожать детей», — резюмировал Песков.

По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года рождаемость в сравнении с 2019 годом снизилась на 5,4%, а смертность выросла на 3,1%. Естественная убыль населения составила 265 тыс. человек.

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что убыль населения РФ Росстат прогнозировал.

«Убыль должна нарастать, поэтому сам факт, что она в 2020 году больше, чем в 2019, ничего удивительного в этом нет. Такая тенденция на ближайшие годы. Рост увеличения убыли не неожиданный», — сказал эксперт.

С 1993 года сокращение численности россиян переросло в устойчивую тенденцию, продолжил Вишневский, даже несмотря на воссоединение Крыма с Россией. Так, если на 1 января 1993 года в стране проживали 148,5 млн человек, то к 1 января 2020 года — уже 146,7 млн.

«Единственный ресурс — это миграционный приток. Арифметика говорит, если столько-то населения рождается, умирает, получается отрицательная величина, если вы хотите, чтобы население росло, то нужно, чтобы был миграционный прирост», — добавил демограф.

По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года приток мигрантов сократился на 88,6 тыс. человек, или на 57,6%. Причина — закрывшиеся из-за коронавируса границы.

Есть шанс, что на демографическую ситуацию положительно повлияет режим самоизоляции, введенный из-за COVID-19. Но выводы можно будет сделать не раньше следующего года, отметил Анатолий Вишневский.

«В 2020-м году рожают те, кто намеревался это сделать в 2019 году. Я не думаю, что увеличилось число прерываний беременности в связи с пандемией, но на рождаемость в пределах 2020-го года пока никакой роли играть не может», — считает демограф.

Глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в разговоре с ПС добавил, что ситуацию с численностью РФ можно исправить, если сделать ставку на многодетную семью.

«Семьи с тремя-четырьмя детьми к 2040 году должны составить порядка 70% всех семей. Без повышения коэффициента рождаемости, условного количества детей на женщину, мы никуда не уйдем», — считает эксперт.

Проблема в том, что нынешний уровень потребления, возведенный в культ во всем мире, не только в России, фактически разрушает семью и ведет к «чуме малодетности», полагает Крупнов.

«Единственный способ — менять сам способ жизни. Идти к обществу созидания, а не потребления. А с точки зрения обоснования, вам прекрасно обоснуют, что жить негде, зарплаты маленькие, кризис экономический за кризисом. Обоснования помогают оправдать все что угодно», — завершил Крупнов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новый прогноз по сокращению численности россиян в среднесрочной перспективе, заявил, что принимаемые российскими властями меры позволяют сдерживать негативный сценарий.

«Любой специалист в области демографии и социологии вам объяснит, что, если бы не было этих мер поддержки, то темпы сокращения населения были бы ощутимо быстрее», — резюмировал Песков.

Например, с 2007 в стране ввели материнский капитал, как меру государственной поддержки семей за второго или последующих детей. Весной 2020 года президент Владимир Путин продлил действие программы до 2026 года.

Также с 1 января 2020 года материнский капитал выплачивают семьям, в которых впервые родили или усыновили ребенка. В 2020 году сумма сертификата — 466 617 рублей, а за второго ребенка — дополнительные 150 тыс.

По оценке Росстата на 1 августа 2020 года в РФ проживают 146,5 млн человек. Пока Россия занимает 9 место в мире по численности населения (данные из открытых источников на начало 2020 года).