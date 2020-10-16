Беглов перечислил заслуги Петербурга в развитии Арктики

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о вкладе города в развитие Арктики. Об этом он сообщил на заседании Государственной комиссии по развитию Арктики при Правительстве России, сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о вкладе города в развитие Арктики. Об этом он сообщил на заседании Государственной комиссии по развитию Арктики при Правительстве России, сообщает пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил улучшение инвестиционного климата в арктических регионах России, а также рассказал о развитии национального парка "Русская Арктика". Сейчас разрабатывается проект навигационно-гидрографического обеспечения судоходства по Северному морскому пути, создаются разнообразные туристические программы и продукты.

Топ-10 самых упоминаемых в СМИ политиков Санкт-Петербурга составлен в рамках проекта "Самые важные", сообщил телеканал "360". Первое место в рейтинге занял губернатор города Александр Беглов, о нем было 16 855 упоминаний.