Президент Трамп опроверг данные NYT о задолженности перед РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не имеет долгов перед Россией. Об этом американский лидер рассказал во время эфира телеканала NBC, передает ТАСС.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не имеет долгов перед Россией. Об этом американский лидер рассказал во время эфира телеканала NBC, передает ТАСС.

Газета The New York Times в сентябре заявила, что долг компании семьи главы США Trump Organization составляет более 420 миллионов долларов. Трамп назвал "неправильными" цифры издания и добавил, что не имеет подобных обязательств перед Россией.

"Нет, я не должен России денег", — заявил американский президент.

Трамп отметил, что знает о долгах Trump Organization перед иностранными банками. По словам лидера страны, его нынешнее состояние превышает сумму, которую он обязан выплатить.