В Крыму поставили диагноз генералу ВСУ, пригрозившему РФ «потоком гробов»

Сергей Кривонос уверен, что Россия боится начинать полномасштабный конфликт с армией Украины.

На текущей неделе президент России Владимир Путин согласился снять санкции с трех украинских компаний: Барского машиностроительного завода, компании «Брацлав» и Рубежанского картонного комбината. Российский лидер назвал это «жестом доброй воли» и шагом к налаживанию дружественных отношений с Украиной.

Спустя сутки, 15 октября 2020 года, Москва услышала ответ Киева. Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью заявил, что Россия уходит от полномасштабного конфликта с Украиной, потому что боится ее:

«Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию».

По мнению генерала ВСУ, украинская армия имеет «прекрасный боевой опыт, который получила за эти шесть с половиной лет войны». Москва добивается условий дестабилизации власти в Киеве, чтобы потом воспользоваться ситуацией, уверен Кривонос. Он, однако, признал, что Россия обладает куда большим объемом военных и информационных ресурсов:

«Что касается ресурсов, назовем это военно-техническим потенциалом Российской Федерации. Он значительно больше, чем украинский. Но на этой войне не стоит вопрос количественного и качественного соотношения. <…> Их [России] задача – сделать так, чтобы мы [Украина] сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии».

Заявление про «поток гробов» в Россию заставило зампреда Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука усомниться в умственных способностях Сергея Кривоноса.

«Назвать это высказывание верхом цинизма – это слишком мягко. Простите, но это просто дебилизм. Эта ненависть к России у некоторых представителей правящей верхушки в Киеве заходит за все возможные пределы. Мир сегодня движется в непонятном направлении, с каждой стороны мы слышим новости о столкновениях и конфликтах. И после этого на Украине еще умудряются угрожать Москве гробами», — посетовал эксперт в комментарии ПС.

Форманчук удивился, что после снятия части санкций с украинских предприятий ВС Украины предпочитают обращаться к подобной риторике. Также он напомнил про недавнюю встречу Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Политики обсудили дружественный шаг со стороны Москвы и поставку на Украину российской вакцины от коронавируса. Путин сказал, что страна готова поделиться с соседями лекарством от COVID-19, а Медведчук подтвердил эффективность препарата.

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию не поверил в благополучный исход этой встречи. Он решил «проверить» телеканалы ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые показали фрагменты из встречи Путина и Медведчука. В Киеве считают, что заявления российского президента «могут создать сильное впечатление положительного отношения главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу».

«Аналогичную точку зрения в Киеве поддерживает около 20% политиков. И это очень страшно. Эти три украинских телеканала ведь правда могут закрыть только потому, что они формировали положительный образ России. А это противоречит "государственным интересам" Украины. И такая риторика недопустима на фоне того, как Россия проявила желание наладить диалог со страной. Радует, что в народе есть понимание ситуации. Люди осознают, что такое отношение между государствами не вечно», — добавил Форманчук.

В интервью Кривонос обозначил, что в ДНР и ЛНР украинские Вооруженные силы «воюют с одной из сильнейших армий мира». Полная «победа» Киева возможна только тогда, когда страна «вернет» себе Крым и сама сможет ставить условия по ситуации в Донбассе, уверен заместитель секретаря СНБО.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».