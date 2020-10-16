Собянин объяснил, кто дискредитирует вакцину от COVID-19 в Москве

Кампании против вакцинации от коронавируса проходят в Москве. Мэр города Сергей Собянин предположил, кто и для чего проводит такие мероприятия в столице. Об этом сообщается в материале ТАСС.

Кампании против вакцинации от коронавируса проходят в Москве. Мэр города Сергей Собянин предположил, кто и для чего проводит такие мероприятия в столице. Об этом сообщается в материале ТАСС.

Конкуренты созданной в научном центре "Вектор" вакцины от коронавируса пытаются дискредитировать препарат, чтобы успеть изготовить свой аналог и выдвинуть на рынок, полагает Собянин. Градоначальник назвал эти попытки "заказухой конкурентов", говорится в публикации.

Около миллиона жителей Москвы перешли на дистанционный режим работы для нераспространения коронавирусной инфекции по рекомендации мэра города. Работодатель должен ежедневно отчитываться об изменениях в списках "удаленщиков", говорится в материале телеканала "360".