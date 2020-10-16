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10:57   16 Октября 2020
Политика

Выборы главы Киргизии могут пройти 17 января 2021 года

Выборы главы Киргизии могут пройти 17 января 2021 года

Повторное проведение выборов законодателей в парламент Киргизии может состояться 20 декабря 2020 года. Об этом проинформировала руководитель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова, передает "Коммерсантъ".

По словам главы комиссии, очередные выборы парламентариев республики могут проводиться в двухмесячный срок. ЦИК запланировал проведение избирательного процесса на 20 декабря этого года.

Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что выборы главы государства ориентировочно запланированы на 17 января 2021 года.

Стоит отметить, что сейчас обязанности президента Киргизии исполняет премьер-министр Садыр Жапаров.

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#выборы #киргизия #цик

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