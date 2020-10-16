МИД Нидерландов вызвал посла России по делу MH17

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало накануне российского посла Александра Шульгина. Поводом для этого стал отказ РФ продолжать консультации с Амстердамом и Веной по делу MH17. Об этом пишет ТАСС.

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало накануне российского посла Александра Шульгина. Поводом для этого стал отказ РФ продолжать консультации с Амстердамом и Веной по делу MH17. Об этом пишет ТАСС.

По информации издания, заявление на этот счет распространил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Дипломат направил свое сообщение депутатам страны.

По словам Блока, Амстердам намерен в будущем проводить переговоры по авиационной катастрофе, которая произошла на Украине в 2014 году с участием малайзийского "боинга". Дипломат отметил, что Шульгин вызван в связи с этим в МИД.

Блок также обратил внимание, что Нидерланды допускают любое развитие событий по делу, так как хотят выяснить истинные причины случившегося.

МИД РФ объяснял свое решение прекратить контакты с Нидерландами и Австрией недружественными действиями со стороны последних. Речь шла о подаче иска к РФ в ЕСПЧ, несмотря на то, что по делу отсутствуют даже предварительные выводы.