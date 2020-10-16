МИД Японии возмутился визитом генпрокурора РФ на Курилы

Министерство иностранных дел Японии требовало отменить поездку генерального прокурора России Игоря Краснова на южную часть Курильских островов. Протест был направлен 16 октября, сообщает ТАСС.

Министерство иностранных дел Японии требовало отменить поездку генерального прокурора России Игоря Краснова на южную часть Курильских островов. Протест был направлен 16 октября, сообщает ТАСС.

Документ в российское посольство отправил директор Европейского департамента МИД Японии Ясуси Масаки. В бумаге говорится, что визит Краснова на Курилы "противоречит" позиции Токио по принадлежности южной части архипелага.

О поездке генпрокурора было известно заранее. Токио еще 5 октября сделал Москве представление, попросив отменить его поездку. Краснов приехал на Курилы 16 октября и вел там прием граждан.

Япония уже долгие годы заявляет о своих "правах" на часть Курильских островов. Архипелаг включен в состав СССР после окончания Второй мировой войны согласно всем международным правилам.