Москвичи стали активнее использовать маски в общественном транспорте

Жители Москвы добросовестно исполняют рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. 16 октября около 96% москвичей находились в масках. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Жители Москвы добросовестно исполняют рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. 16 октября около 96% москвичей находились в масках. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

По информации ведомства, на отдельных станциях метрополитена доля тех, кто пользуется масками, достигала 99%.

В Москве на протяжении двух недель фиксируется увеличение числа людей с подтвержденным COVID-19. На фоне этого власти возобновили повышенные требования безопасности в городе, ключевым из которых является использование масок и перчаток в местах большого скопления людей.