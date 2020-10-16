10:47 16 Октября 2020Общество
Москвичи стали активнее использовать маски в общественном транспорте
Жители Москвы добросовестно исполняют рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. 16 октября около 96% москвичей находились в масках. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.
Жители Москвы добросовестно исполняют рекомендации по использованию средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. 16 октября около 96% москвичей находились в масках. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.
По информации ведомства, на отдельных станциях метрополитена доля тех, кто пользуется масками, достигала 99%.
В Москве на протяжении двух недель фиксируется увеличение числа людей с подтвержденным COVID-19. На фоне этого власти возобновили повышенные требования безопасности в городе, ключевым из которых является использование масок и перчаток в местах большого скопления людей.