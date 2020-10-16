Россиянам рассказали, как выявить бессимптомный COVID-19

Коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно и напоминать сезонное ОРВИ. Ведущий специалист Нелли Соседова рассказала радио Sputnik, какие способы помогут определить COVID-19.

Коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно и напоминать сезонное ОРВИ. Ведущий специалист Нелли Соседова рассказала радио Sputnik, какие способы помогут определить COVID-19.

Врач-биофизик, специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова подчеркнула, что главным критерием является потеря обоняния и вкуса. При этом отсутствует другая симптоматика. Еще одним "звоночком" может стать болезнь среди окружения.

"Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса", – подытожила врач.

Помимо анализа в больнице рекомендуется сделать КТ. Даже при отсутствии внешних признаков на снимке можно заметить помутнение в области легких. Соседова напомнила, что пневмония не всегда проявляется повышенной температурой и кашлем. Сейчас в России продолжаются пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса. Стадь добровольцем и испробовать действие прививки на себе решил корреспондент телеканала "360".