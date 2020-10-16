В России коронавирусом заболели еще 15 150 человек

Положительный результат теста на коронавирус получили 15 150 жителей России за минувшие сутки, сообщили в оперштабе. Новые случаи COVID-19 зафиксировали в 85 регионах страны.

Положительный результат теста на коронавирус получили 15 1 50 жителей России за минувшие сутки, сообщили в оперштабе. Накануне стало известно о 13 754 заболевших. Новые случаи заболевания зафиксировали в 85 регионах страны.

Более четверти новых пациентов не замечали у себя каких-либо симптомов заболевания, предупредили специалисты. Выявить этих людей удалось лишь благодаря масштабному тестированию на коронавирус, уточнили в оперштабе.

Всего 1,3 млн случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в России с начала года. Более миллиона из этих пациентов уже вылечились от заболевания. Российские врачи провели больше 52 млн тестов на COVID-19 по всей стране.