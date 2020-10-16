Видео с места провала дома под землю в Брянской области появилось в Сети

В Управлении МЧС РФ по Брянской области показали кадры с места провала жилого одноэтажного строения в поселке Вышкове, передает РЕН ТВ.

В Управлении МЧС РФ по Брянской области показали кадры с места провала жилого одноэтажного строения в поселке Вышкове, передает РЕН ТВ.

Один человек пострадал при обрушении части дома. По предварительным данным, ЧП произошло из-за провала грунта. Видео с места обрушения появилось в Сети, сообщает РЕН ТВ.

"Произошел провал грунта диаметром около десяти метров и глубиной около шести метров", — сообщили в пресс-службе МЧС.

Очевидцы происшествия рассказали, что часть жилого строение буквально провалилась по землю. Прибывшие на место инцидента спасатели приступили к разбору завалов.

Последствия деформации дома можно увидеть в опубликованном ролике. Кадры с места ЧП опубликованы журналистами РЕН ТВ.