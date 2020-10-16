Россияне смогут отдохнуть 31 декабря 2021 года

Правительство России утвердило выходные дни в 2021 году: согласно постановлению, 31 декабря будет выходным.

Правительство России утвердило выходные дни в 2021 году: согласно постановлению, 31 декабря будет выходным.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Поскольку 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, выходные дни перенесли на 5 ноября и 31 декабря.

Нерабочую субботу 20 февраля перенесли на 22 февраля, понедельник. Россияне смогут отдохнуть с 21 по 23 февраля три дня подряд.