Пиарщика Ельцина подозревают в растлении 11-летней девочки

Экс-журналиста, писателя и одного из первых рекламщиков в России Дмитрия Стародубцева подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Экс-журналиста, писателя и одного из первых рекламщиков в России Дмитрия Стародубцева подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.

Один из первых рекламщиков в России, пиарщик бывшего президента РФ Бориса Ельцина и писатель Дмитрий Стародубцев подозревается в растлении 11-летней девочки. По данным следствия, злоумышленник мог совершить насильственные действия по отношению к своей жертве 13 лет назад. Подать заявление на своего обидчика девушка смогла только сейчас, когда ей исполнилось 24 года, пишет Telegram-канал Mash.

По данным сотрудников правоохранительных органов, Стародубцев мог насиловать детей, не достигших 14-летнего возраста, вместе со своим приятелем. Сейчас он находится под арестом. Его проверяют на аналогичные эпизоды.