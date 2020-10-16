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9:56   16 Октября 2020
Армия

Ереван: наступление азербайджанских войск в Карабахе было подавлено

Ереван: наступление азербайджанских войск в Карабахе было подавлено

Войска Баку перешли в наступление в северной части Нагорного Карабаха, о чем сообщает представитель МО Армении.

Как сообщил представитель МО Армении Арцрун Ованнисян, азербайджанские войска провели артобстрел позиции армянских войск на северном направлении карабахского фронта, после чего развернули широкомасштабное наступление. По словам представителя военного ведомства, войска Армении отбросили наступление к изначальным позициям.

"Благодаря смелости и профессионализму армянских бойцов противник был отброшен, понеся большие потери", — заявили Ованнисян.

Напомним, что эскалация обстановки в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Согласно заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, к конфликту привела наступательная операция армии Баку. С полудня 10 октября в регионе было объявлено перемирие, однако стороны неоднократно сообщали о несоблюдении режима прекращения огня.

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#азербайджан #армения #нагорный карабах #ованнисян

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