Падение цен на нефть угрожает сланцевому сектору США

Сланцевая индустрия Америки начала банкротиться. Рассказываем, почему перспективная отрасль переживает не лучшие времена.

Для американской сланцевой индустрии наступили непростые времена. Инвестиции в добычу нефти и газа в Техасе рухнут более чем вдвое: со $100 миллиардов, отмечаемых в прошлом году, до $45 миллиардов, прогнозирует Международное энергетическое агентство.

«Ожидается, что в 2020 году мировые инвестиции в нефть и газ сократятся почти на треть. Сланцевая промышленность уже находилась под давлением, а доверие инвесторов и доступ к капиталу теперь иссякли: инвестиции в сланцевую промышленность, как ожидается, упадут на 50% в 2020 году. Многие национальные нефтяные компании сейчас отчаянно нуждаются в финансировании», — сообщает агентство.

Сланцевый сектор упал вместе с ценой на нефть

В первую очередь позиции американского сланцевого сектора ослабило падение цены на нефть, констатирует руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«После действий ОПЕК+ 40 долларов «с хвостиком» — это не очень комфортная цена. Считается, что где-то 60 долларов (за баррель, — прим.ред.) должна быть нефть, чтобы все было нормально. Соответственно, перспективы цен на нефть ясны, вкладываться мало кто хочет в это дело», — рассказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Разуваев прогнозирует, что в следующем году баррель нефти будет стоить 50–70 долларов. Но на данный момент от снижения цен на нефть пострадали все крупные производители, а не только американцы, хоть по ним пандемия ударила наиболее болезненно.

«Если смотреть на "большую тройку" — Россия, США, Саудовская Аравия, — Штаты пострадали намного больше. Можно сказать, что ценовую войну мы, как минимум, не проиграли. Но для экономики США "нефтянка" — не такой важный сектор, как для нас и тем более для саудитов», — объяснил Разуваев.

Сами «сланцевики», оказавшись в сложной ситуации, стараются максимально сокращать свои расходы. В первую очередь под нож идут инвестиции, говорит эксперт.

Некогда славные перспективы

Падающие цены не нефть, долги, нехватка финансирования и раньше препятствовали крупнейшим американским добытчикам сланцевых нефти и газа, но пандемия коронавируса окончательно «добила» некогда перспективных «сланцевиков».

Несмотря на расцвет сланцевой отрасли в 2018 году, уже к концу 2019 года объемы добычи снизились во всех крупных бассейнах, кроме Пермского месторождения — а это лишь малая часть того роста добычи, который наблюдался изначально.

Кроме того, сама система сланцевой добычи далека от целесообразности: обслуживать установки дорого, а срок эксплуатации горизонтальной сланцевой скважины мал — всего 8 лет. Для сравнения, классические вертикально пробуренные скважины «живут» 20–30 лет.

Учитывая недолговечность сланцевых скважин, американские компании должны либо постоянно инвестировать в новые скважины, либо проводить постоянный гидроразрыв пласта в старых. О последствиях гидроразрыва бьют тревогу экологи: это трещины в грунте, землетрясения и проседание почвы на десять и более метров.

Кстати, экология в нефтяном ценообразовании играет далеко не последнюю роль. По «зеленым» причинам страны ЕС собираются сокращать потребление нефти — соответственно, цена на сырье будет падать. В первую очередь, тенденция ударит по едва ли рентабельному сланцевому сектору.

«Саудиты сказали: «нам все равно, у нас себестоимость нефти 4 доллара». На российских месторождениях, на разработанных, тоже себестоимость доллара 3, другое дело, что на новых месторождениях расходы выше. Но если брать Россию, то снижение цен ведет к ослаблению рубля, что частично нефтяникам компенсирует их потери. А сланцевики от падения цен на нефть проигрывают первыми», — заключил аналитик.

С расчетом на будущее

В России эксперименты со сланцевой добычей начались в 2013 году, когда «Газпром нефть» испытала скважину в Западной Сибири, в районе Красноленинского месторождения — за семь лет в проект инвестировали более 22 миллиардов рублей. Несмотря на достаточное количество более «легких» источников сырья в России, разработка трудноизвлекаемых запасов ведется с расчетом на будущую перспективу.

Предположительно, сланцевая добыча начнется в 2021 году и только за четыре года пополнит казну на 60–70 миллиардов рублей налоговых поступлений. Минэнерго считает такой метод очень перспективным и важным для отрасли — ведомство придало проекту статус национального. Планируется, что сланцевая добыча даст «вторую жизнь» крупнейшему нефтеносному региону России.

Однако говорить о полноценных промышленных масштабах такой добычи в России пока рано, проект скорее экспериментальный. Пока технологию тестируют: она пригодится, когда «легкой нефти» уже не останется.

Не только Россия, но и соседняя Польша вела разработку сланцевых месторождений, однако гораздо менее успешно. О том, почему добыча сланцевого газа в Польше по американским технологиям оказалась неэффективной, читайте в нашей статье.