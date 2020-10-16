Соединенные Штаты возобновят полеты у Крымского полуострова

Соединенные Штаты Америки позволят местным воздушным перевозчикам совершать полеты рядом с Симферополем. Соответствующее уведомление компаниям разослало Управление гражданской авиации США (FAA), пишет РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки позволят местным воздушным перевозчикам совершать полеты рядом с Симферополем. Соответствующее уведомление компаниям разослало Управление гражданской авиации США (FAA), пишет РИА Новости.

Документ FAA появился на интернет-портале Федерального реестра. Его действие начнется 27 октября. В ведомстве подчеркивается, что принятое решение возобновить перелеты в этой местности еще не означает, что США стали считать Крымский полуостров российским, пишет РИА Новости.

FAA отметило, что принятые Киевом меры позволили снизить опасность гражданских полетов над акваторией Черного моря. Этого же Вашингтон не может сказать о Днепропетровске, где существует вероятность возобновления боев.