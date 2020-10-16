9:20 16 Октября 2020Экономика
Мошенники воруют деньги у клиентов Сбербанка "через прокуратуру"
Сотрудники Сбербанка рассказали о новом способе обмана. Мошенники, выдавая себя за представителей прокуратуры, звонят и убеждают клиентов перевести средства на некий специальный счет.
Сотрудники Сбербанка рассказали о новом способе обмана. Мошенники, выдавая себя за представителей прокуратуры, звонят и убеждают клиентов перевести средства на некий специальный счет.
Злоумышленники придумывают следственное разбирательство в отношении кредитного учреждения, а затем говорят, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры.
С начала этого года Сбербанку удалось предотвратить хищение 40 млрд рублей со счетов клиентов. Зафиксировано почти 2,9 млн жалоб.
"Представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику", — рассказал источник.