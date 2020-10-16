Мошенники воруют деньги у клиентов Сбербанка "через прокуратуру"

Сотрудники Сбербанка рассказали о новом способе обмана. Мошенники, выдавая себя за представителей прокуратуры, звонят и убеждают клиентов перевести средства на некий специальный счет.

Сотрудники Сбербанка рассказали о новом способе обмана. Мошенники, выдавая себя за представителей прокуратуры, звонят и убеждают клиентов перевести средства на некий специальный счет.

Злоумышленники придумывают следственное разбирательство в отношении кредитного учреждения, а затем говорят, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры.

С начала этого года Сбербанку удалось предотвратить хищение 40 млрд рублей со счетов клиентов. Зафиксировано почти 2,9 млн жалоб.