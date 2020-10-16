Спикер парламента Киргизии отказался от должности и.о. президента

Спикер киргизского парламента Канат Исаев официально отказался исполнять обязанности главы государства.

Спикер киргизского парламента Канат Исаев официально отказался исполнять обязанности главы государства.

Он заявил, что не станет занимать должность президента Киргизии. При этом Исаев отметил, что хочет приложить максимум усилий для своевременного принятия законов в парламенте страны.

Таким образом, должность исполняющего обязанности президента Киргизии перейдет премьер-министру страны Садыру Жапарову.