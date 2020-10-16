Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:32   16 Октября 2020
Политика

Спикер парламента Киргизии отказался от должности и.о. президента

Спикер парламента Киргизии отказался от должности и.о. президента

Спикер киргизского парламента Канат Исаев официально отказался исполнять обязанности главы государства.

Он заявил, что не станет занимать должность президента Киргизии. При этом Исаев отметил, что хочет приложить максимум усилий для своевременного принятия законов в парламенте страны.

Таким образом, должность исполняющего обязанности президента Киргизии перейдет премьер-министру страны Садыру Жапарову.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#киргизия #парламент #жапаров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров