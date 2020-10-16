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7:52   16 Октября 2020
Политика

ЦИК: выборы нового президента Киргизии состоятся 17 января 2021 года

ЦИК: выборы нового президента Киргизии состоятся 17 января 2021 года

Выборы нового президента Киргизии запланированы на 17 января 2021 года. Об этом сообщил глава ЦИК.

Согласно информации ЦИК, повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут ориентировочно на 20 декабря.

Бывший президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, объяснив свое решение тем, что утверждение нового правительства не сняло напряженность в обществе.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий были избраны четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты среди граждан страны.

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