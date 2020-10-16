ЦИК: выборы нового президента Киргизии состоятся 17 января 2021 года

Выборы нового президента Киргизии запланированы на 17 января 2021 года. Об этом сообщил глава ЦИК.

Выборы нового президента Киргизии запланированы на 17 января 2021 года. Об этом сообщил глава ЦИК.

Согласно информации ЦИК, повторные парламентские выборы в Киргизии пройдут ориентировочно на 20 декабря.

Бывший президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку, объяснив свое решение тем, что утверждение нового правительства не сняло напряженность в обществе.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. Из 16 участвовавших партий были избраны четыре. Официальные результаты вызвали массовые протесты среди граждан страны.