Китайцев восхитила реакция Лаврова на заявление США по СНВ-3

Читатели китайского портала Guancha оценили ответ главы МИД России Сергея Лаврова на заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Читатели китайского портала Guancha оценили ответ главы МИД России Сергея Лаврова на заявления США по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Российский министр считает заявления Вашингтона о том, что США близки к заключению с Россией соглашения о стратегических вооружениях, нечистоплотными. По его мнению, Соединенные Штаты спекулируют этой темой.

Жители Китая прокомментировали реакцию главы российского МИД.

"Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, одобряю", - пишет один из пользователей.

Другой читатель считает, что в США невозможно стать успешным политиком, если ты не умеешь обманывать.

"Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?" – спрашивает другой комментатор.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно соглашению, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков. Также РФ и США должны докладывать о количестве боеголовок и носителей несколько раз в год.