Пушков перечислил сценарии развития ситуации в Нагорном Карабахе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал позиции Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал позиции Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что право на самоопределение Нагорного Карабаха является для Еревана "красной чертой". Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку никогда не даст согласия на независимость региона.

Пушков заявил, что базовые позиции сторон были очевидны даже без их заявлений. По его мнению, "красные линии" Армении и Азербайджана взаимно уничтожают друг друга — у сторон нет ни намека на компромисс.

Также он добавил, что в данном случае ООН бессильна, поскольку столкнулись "территориальная целостность и право на самоопределение".

Сенатор отметил, что приоритет одного из этих двух принципов в каждом случае обеспечивается через соотношение сил. По его словам, возможно отложенное решение — как в ситуации с Приднестровьем.