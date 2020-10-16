Пашинян призвал Францию и США поддержать мирные инициативы РФ по Карабаху

США и Франция должны поддержать усилия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил армянский премьер Никол Пашинян в беседе со швейцарским телеканалом RTS.

США и Франция должны поддержать усилия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил армянский премьер Никол Пашинян в беседе со швейцарским телеканалом RTS.

Пашинян заявил, что РФ в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ должна играть более значительную роль, включая восстановление стабильности и мира в регионе.

Также премьер отметил, что Россия является наиболее близкой к Армении и Карабаху. По его мнению, Франция и США должны поддерживать ее усилия по стабилизации обстановки в регионе.

Пашинян заявил о "ясных заявлениях" о том, что Россия и ОДКБ "исполнят свои обязательства", если ситуация в регионе усугубится.