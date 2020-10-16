5:39 16 Октября 2020Общество
Академик Шляхто назвал ожирение фактором смерти от COVID-19
Люди с ожирением имеют высокую вероятность развития осложнений при болезни коронавирусом. Сильно возрастает и риск смерти, заявил академик РАН Евгений Шляхто, сообщает РИА Новости.
Люди с ожирением имеют высокую вероятность развития осложнений при болезни коронавирусом. Сильно возрастает и риск смерти, заявил академик РАН Евгений Шляхто, сообщает РИА Новости.
Снизить летальность, по его словам, поможет персонализированная терапия. Академик РАН Сергей Бойцов также отметил, что в группе риска находятся и пациенты с больным сердцем. Сердечно-сосудистые патологии не влияет на риск заражения, но определяет тяжесть лечения.
"Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз", — отметил Бойцов.
Он уточнил, что такие особенности встречаются у каждого третьего пациента с коронавирусом.