Академик Шляхто назвал ожирение фактором смерти от COVID-19

Люди с ожирением имеют высокую вероятность развития осложнений при болезни коронавирусом. Сильно возрастает и риск смерти, заявил академик РАН Евгений Шляхто, сообщает РИА Новости.

Люди с ожирением имеют высокую вероятность развития осложнений при болезни коронавирусом. Сильно возрастает и риск смерти, заявил академик РАН Евгений Шляхто, сообщает РИА Новости.

Снизить летальность, по его словам, поможет персонализированная терапия. Академик РАН Сергей Бойцов также отметил, что в группе риска находятся и пациенты с больным сердцем. Сердечно-сосудистые патологии не влияет на риск заражения, но определяет тяжесть лечения.

"Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз", — отметил Бойцов.

Он уточнил, что такие особенности встречаются у каждого третьего пациента с коронавирусом.