Россию будет ждать "поток гробов", если произойдет военный конфликт с Украиной. Об этом в беседе с изданием "Обозреватель" заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), генерал Сергей Кривонос.

Россию будет ждать "поток гробов", если произойдет военный конфликт с Украиной. Об этом в беседе с изданием "Обозреватель" заявил заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), генерал Сергей Кривонос.

Свои слова Кривонос обосновал тем, что украинская армия имеет богатый опыт в боях, несмотря на превосходство РФ в военно-техническом потенциале. По его словам, речь не идет о "количественном и качественном соотношении".

"В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий", — подчеркнул Кривонос.

Украинская армия несет значительные потери в Донбассе, которые даже не всегда связаны с боевыми действиями. Зачастую гибель военных происходит из-за неуставных отношений, игнорирования правил ношения оружия и невысокого качества боевой техники.

Гражданская война на территории Украины идет с 2014 года, когда произошел государственный переворот в Киеве. Донбасс отказался принимать новое правительство и объявил о своей независимости. Урегулированием конфликта в регионе занимается контактная группа в Минске. Однако ВСУ неоднократно нарушали установленные соглашения, продолжая обстреливать территорию Донецкой и Луганской народных республик.

Экс-депутат Верховной рады Украины Давид Жвания ранее рассказал, кто на самом деле несет ответственность за потерю Крыма, передает "Царьград".