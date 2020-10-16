Беглов поблагодарил бизнесменов за помощь Петербургу в период пандемии

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил бизнес-сообщество города за помощь во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил бизнес-сообщество города за помощь во время пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

Градоначальник заявил, накануне проводилось заседание Общественного совета по малому предпринимательству с участием властей города.

Беглов отметил, что, несмотря на сложную ситуацию, бизнес помогает горожанам в борьбе с коронавирусом и в организации дистанционного обучения. Предприятия и компании проводят в поддержку врачей сотни благотворительных акций, отметил он.

Город тоже помогает предпринимателям. Так, Смольный принял решение поддержать налоговые льготы для малого и среднего бизнеса. На реализацию двух пакетов мер помощи во время пандемии было выделено 18 миллиардов рублей.