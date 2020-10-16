Каждый пятый россиянин имеет просроченный долг по кредитам, налогам и ЖКХ

Исследования ВЦИОМ показали, что каждый пятый россиянин имеет просроченные долги по кредитам, ЖКХ, налогам или перед физическими лицами.

Исследования ВЦИОМ показали, что каждый пятый россиянин имеет просроченные долги по кредитам, ЖКХ, налогам или перед физическими лицами.

Так, например, 10% граждан имеют долг в промежутке от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, менее 50 тыс. — у 8%, а более 500 тыс. — у 2% россиян. Большая часть, а это около 83%, должников спокойно относится к просрочкам до 50 тыс. рублей, считая, что при необходимости смогут погасить ее в течение года. Только 39% смогут выплатить долг в размере до 500 тыс. рублей.

Большинство опрошенных, около 85%, знают про процедуру банкротства, однако о новой схеме внесудебного признания несостоятельности знают 38% и только 4% хорошо знают о процедуре.

Экономист Михаил Делягин сообщил об опасности для сбережений. Специалист посоветовал не хранить свои деньги в ненадежных кредитных организациях. Критерием надежности, по мнению эксперта, считается попадание в топ-20 российских банков по версии ЦБ РФ. Хранение сбережений в других кредитных организациях может быть опасно, сообщается в "Царьграде".