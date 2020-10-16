Каждый пятый россиянин имеет просроченный долг по кредитам, налогам и ЖКХ
Исследования ВЦИОМ показали, что каждый пятый россиянин имеет просроченные долги по кредитам, ЖКХ, налогам или перед физическими лицами.
Так, например, 10% граждан имеют долг в промежутке от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, менее 50 тыс. — у 8%, а более 500 тыс. — у 2% россиян. Большая часть, а это около 83%, должников спокойно относится к просрочкам до 50 тыс. рублей, считая, что при необходимости смогут погасить ее в течение года. Только 39% смогут выплатить долг в размере до 500 тыс. рублей.
Большинство опрошенных, около 85%, знают про процедуру банкротства, однако о новой схеме внесудебного признания несостоятельности знают 38% и только 4% хорошо знают о процедуре.
Экономист Михаил Делягин сообщил об опасности для сбережений. Специалист посоветовал не хранить свои деньги в ненадежных кредитных организациях. Критерием надежности, по мнению эксперта, считается попадание в топ-20 российских банков по версии ЦБ РФ. Хранение сбережений в других кредитных организациях может быть опасно, сообщается в "Царьграде".