СНБО Украины заявил о возможности пленить глав ДНР и ЛНР

Силы специальных операций (ССО) Украины могут взять глав ДНР и ЛНР. Об этом заявил в интервью "Обозревателю" замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Силы специальных операций (ССО) Украины могут взять глав ДНР и ЛНР. Об этом заявил в интервью "Обозревателю" замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

Замглавы СНБО на вопрос журналистов о возможности ССО Украины взять одного из лидеров республик в плен ответил, что это реализуемая задача.

Он привел в качестве примера работу украинских военных в феврале 2017 года, когда двое из них взорвали машину главы управления народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Кривонос напомнил, что они остались живы, хоть и попали в плен.

"Царьград" сообщил, что киевский политолог Глеб Ляшенко ответил на доводы украинских националистов о моноэтничной Украине.