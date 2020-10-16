ВОЗ посчитала общее количество заразившихся коронавирусом в мире

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали новые данные по выявленным случаям коронавирусной инфекции в мире.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали новые данные по выявленным случаям коронавирусной инфекции в мире.

Согласно статистике ВОЗ, к настоящему моменту известно о более 38,394 млн случаев заболевания. Количество пациентов, умерших с COVID-19, достигло 1,089 млн человек.

Первое место в рейтинге самых "заразных" стран занимает США: в регионе было зафиксировано более 18 миллионов зараженных.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что современному обществу необходимо научиться жить с коронавирусом. Для этого нужно держать общества открытыми, и только при острой необходимости вводить различные ограничения.

Петербургский врач Николай Косенков объяснил, почему молодежь Северной столицы стала чаще болеть коронавирусом. Как пишет "Царьград", эксперт уверен, что причина роста кривой заболеваемости может скрываться в неправильном питании, нарушении микробно-тканевого комплекса, а также в вакцинации от гриппа и усилении диагностики.