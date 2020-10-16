Le Figaro: французская элита полностью американизировалась

Подавляющее большинство французских политиков, знаменитостей, директоров компаний и журналистов во всем подражают Америке, насаждая в своей стране расовое мировоззрение, позитивную дискриминацию, политику квот по примеру США.

Подавляющее большинство французских политиков, знаменитостей, директоров компаний и журналистов во всем подражают Америке, насаждая в своей стране расовое мировоззрение, позитивную дискриминацию, политику квот по примеру США.

Об этом в материале для французского издания Le Figaro пишет гендиректор Высшей школы коммерции Гийом Биго.

«Во Франции наблюдается впечатляющая американизация элиты, - отмечает эксперт. Если сложить воедино все бесчисленные проявления американизации, ее масштабы производят впечатление».

В качестве примера Биго приводит книгу «Белое мышление», которую выпускает французский футболист, чемпион мира 1998 года Лилиан Тюрам, продвигая тем самым американское мировоззрение.

Еще одним примером могут служить заявления французского политика Амалии де Моншален, которая считает необходимым формировать «пути доступа» для кандидатов из географически неблагоприятных зон. Подобными заявлениями министр госслужбы на американский манер продвигает идеи позитивной дискриминации, уверен Биго.

«Вспомните потворство СМИ по отношению к французской активистке движения BLM Асса Траоре, которая пользовалась убийством Джорджа Флойда в собственных целях, — напоминает автор материала. — Никто не забыл, что министр внутренних дел Кристоф Кастанер собирался преклонить колено в знак солидарности с Black Lives Matter».

По его словам, уже даже президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание на эту ситуацию и осудил импорт американских моделей мышления.

Тем не менее, в вузах Франции уже появляются кафедры «черных» и «гендерных» исследований, а студенты изучают деколониализм. При этом французские элиты озаботились необходимостью защищать людей «небинарной идентичности» и «жертв расизма».

В советах директоров французских компаний насаждается американский коммунитаризм, о чем свидетельствует тот факт, что на крупнейших предприятиях страны уже применяется политика квот.

«Корпоративная среда радостно переходит на американский сленг с понятиями вроде "директор по счастью", "ключевые показатели эффективности" или "расширение возможностей" кадров», — перечисляет признаки американизации Биго.

Французские феминистки во всем берут пример с американских единомышленниц, продолжает автор. В результате их деятельности режиссера Романа Полански уже попытались превратить во французский вариант «ужасного белого гетеросексуала Харви Вайнштейна». Актера Жана-Клода Ван Дамма обвиняют в «менсплейнинге». А политика Бенжамену Гриво вынудили отказаться от участия в выборах мэра Парижа.

«Традиционно во Франции не говорили о личной и тем более сексуальной жизни политиков, но давление принесенного из США пуританского эксгибиционизма рушит этот негласный запрет», — отмечает эксперт.

Изменения коснулись и политических партий, которые теряют свою суть. Вместо активистов на сцену выходят «хелперы», продвигающие максимально широкие программы, которые практически ничем не отличаются друг от друга. При этом все политики, как в американских сериалах, угрожают друг другу судом, и все в ужасе от перспективы оказаться под следствием.

«Цель этих предвыборных машин — организовать праймериз, как в США. В случае победы назначенный кандидат будет вести себя подобно кумиру из Белого дома», — объясняет Биго.

В заключение автор предупреждает, что теперь Франция столкнулась не только с угрозой сепаратизма снизу, которая исходит от радикального ислама, но и с угрозой сепаратизма сверху, которую несет правящей класс.

Французская элита полностью американизировалась и погрязла в подчинении США, что потеряла собственную идентичность. Сейчас Франции пришло время вновь стать собой, подчеркивает Биго.