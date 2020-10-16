Помощник Алиева отметил важность участия Турции и РФ в переговорах по НКР
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что участие России и Турции в урегулировании кризиса в Нагорном Карабахе поспособствует укреплению мира. Об этом пишет "ПолитЭксперт".
Журналист "ПолитЭксперта" попросил прокомментировать Гаджиева слова азербайджанского президента Ильхама Алиева об участии Турции в переговорах по Нагорному Карабаху.
Он заявил, что Турция и Россия являются дружественными и соседними для Азербайджана странами, чьи слова имеют вес. По его словам, по этой причине в Баку считают, что их участие в переговорах сыграет серьезную роль.
Собеседник издания в качестве примера привел ситуацию в Сирии, когда Россия и Турция смогли снизить напряженность в регионе и достичь больших результатов в мирном урегулировании. Он также отметил, что Москва и Анкара являются участниками ОБСЕ, что дополнит минскую группу переговоров.
"В модели "два плюс два" Армения, Россия, Азербайджан и Турция за столом переговоров смогут решить будущее этого конфликта", — заявил Гаджиев.