Прибытие гуманитарной помощи и военной техники из России отметили в Центральноафриканской Республике массовыми гуляниями. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Прибытие гуманитарной помощи и военной техники из России отметили в Центральноафриканской Республике массовыми гуляниями. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По случаю прибытия в ЦАР новой поставки из РФ, в Банги началась дискотека в 18:00 по местному времени. Сообщается, что за этим последовали приветственные шествия на улицах столицы.

Событие отмечается всю ночь, на нем жители могут получить мягкие игрушки для детей, мячи для юных спортсменов, платки для женщин и сладости. В 22:00 по Москве на проспекте Мартир начался салют в честь сегодняшнего дня, ознаменовавшего сотрудничество двух стран.

Мероприятие проводилось на стадионе, который был совсем недавно отремонтирован. Это было одно из обещаний правящей партии страны "Объединенные сердца".