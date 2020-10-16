Байден летел в одном самолете с зараженным коронавирусом

Кандидат от демократов в президенты Соединенных Штатов Джо Байден оказался на борту самолета, где среди пассажиров был зараженный коронавирусом. Об этом рассказала менеджер его предвыборного штаба Джен О'Мэлли-Диллон.

Кандидат от демократов в президенты Соединенных Штатов Джо Байден оказался на борту самолета, где среди пассажиров был зараженный коронавирусом. Об этом рассказала менеджер его предвыборного штаба Джен О'Мэлли-Диллон.

Байден не вступал в контакт с заболевшим коронавирусом административным работником авиакомпании. Он защитился медицинской маской, а также держался на расстоянии от потенциальной угрозы: заболевший находился более чем в 15 метрах от Байдена. По прибытию в аэропорт они вышли из самолета через разные выходы.

"Учитывая эти факты, врач [бывшего] вице-президента и медицинские советники штаба сказали, что вице-президенту нет необходимости отправляться на карантин", — заключила О'Мэлли-Диллон.

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