Die Tageszeitung раскритиковал новые санкции ЕС против РФ и Белоруссии

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии и России являются беспомощными и лживыми. Вместо того, чтобы решать проблемы, они лишь отвлекают от них.

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии и России являются беспомощными и лживыми. Вместо того, чтобы решать проблемы, они лишь отвлекают от них.

Об этом пишет немецкое издание Die Tageszeitung, отмечая, что европейские санкции против Белоруссии лишь толкают белорусского президента Александра Лукашенко «в объятия» российского лидера Владимира Путина. А санкции против России из-за инцидента с Навальным «могли бы ударить и побольнее».

«С санкционной политикой ЕС — беда. Она как бы делает два шага вперед и сразу два шага назад. Никакой четкой стратегии в ней не просматривается, а о положительном воздействии и говорить не приходится», — сокрушается автор материала.

То же самое, по его словам, можно сказать и о последних решениях глав МИД стран Евросоюза. Сначала министры на протяжении недели не могли прийти к согласию по поводу антибелорусских санкций, а когда они смогли договорится друг с другом, Александра Лукашенко не оказалось в санкционном списке.

Спустя какое-то время министры договорились исправить эту оплошность, и теперь под санкции ЕС должны попасть члены семьи белорусского президента и несколько судей. Но почему это не было сделано сразу, удивляется автор статьи.

«Новые санкции — свидетельство беспомощности. Они еще сильнее толкают Лукашенко в объятия российского лидера Владимира Путина. Новой перспективы для Белоруссии и демократического движения они не открывают», — подчеркивает журналист.

Также автор не понимает и европейских санкций против России из-за «отравления» блогера Алексея Навального.

Если Германия приняла Навального на лечение, а федеральное правительство, взяв блогера под свою защиту, относиться к нему как к государственному гостю, было бы логично, чтобы и ответственность за наказание Москвы взял на себя Берлин, рассуждает автор. Почему же Германия перекладывает эту острую тему на Евросоюз? Наверное, потому что она просто не хочет брать на себя ответственность.

«Дебаты о прекращении строительства германо-российского газопровода «Северный поток — 2» задушены на корню. Министру иностранных дел Маасу досталась не слишком почетная задача перевести стрелки на ЕС. И в деле Навального он передал полномочия Брюсселю, в результате санкции накладывает Евросоюз, — отмечает журналист. - А строительство газопровода продолжится».

Вся эта ситуация, по мнению автора материала, демонстрирует лживость европейских санкций. Они не решают проблемы, а только отвлекают от них, и ключевую роль в этом процессе играет Германия.

Напомним, ранее было опубликовано постановление ЕС, содержащее так называемый «список Навального».

Под санкции Евросоюза из-за инцидента с Алексеем Навальным попали один российский научный институт и шесть граждан РФ. В частности, ограничительные меры ЕС коснулись главы ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, начальника управления по внутренней политике Андрея Ярина, полномочного представителя главы государства в Сибири Сергея Меняйло, а также заместителей главы Минобороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.

Также официальный представитель главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Сано сообщил о начале подготовки второго санкционного списка по Белоруссии, куда главы МИД ЕС договорились включить Александра Лукашенко. Однако, по его словам, пока нет точного графика работ по этому списку. Ориентировочно, новый санкционный список может быть готов в течение нескольких дней или недель, отметил Сано.