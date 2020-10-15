Станцию переливания крови в Петербурге отметили "Знаком качества"

Городскую станцию переливания крови в Санкт-Петербурге отметили "Знаком качества" по итогам независимой оценки Общественной палаты РФ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Городскую станцию переливания крови в Санкт-Петербурге отметили "Знаком качества" по итогам независимой оценки Общественной палаты РФ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Общественная палата РФ провела независимую оценку информационной открытости и доступности организаций Службы крови в регионах России. Профессионализм и энтузиазм сотрудников станции переливания крови отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Сотрудники не прекращали деятельность даже во время весеннего режима самоизоляции, проводя активную информационную работу в социальный сетях, подчеркнул Беглов. В результате, деятельность службы переливания крови прошла без перебоев.