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23:49   15 Октября 2020
Общество

Станцию переливания крови в Петербурге отметили "Знаком качества"

Станцию переливания крови в Петербурге отметили "Знаком качества"

Городскую станцию переливания крови в Санкт-Петербурге отметили "Знаком качества" по итогам независимой оценки Общественной палаты РФ, сообщили в пресс-службе администрации города.

Общественная палата РФ провела независимую оценку информационной открытости и доступности организаций Службы крови в регионах России. Профессионализм и энтузиазм сотрудников станции переливания крови отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Сотрудники не прекращали деятельность даже во время весеннего режима самоизоляции, проводя активную информационную работу в социальный сетях, подчеркнул Беглов. В результате, деятельность службы переливания крови прошла без перебоев.

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