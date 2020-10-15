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23:28   15 Октября 2020
Армия

Эспер заявил о необходимости ежегодного увеличения военного бюджета США

Эспер заявил о необходимости ежегодного увеличения военного бюджета США

В Соединенных Штатах Америки необходимо ежегодно увеличивать расходы на оборону на три-пять процентов. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм".

В Пентагоне уверены в необходимости предсказуемого, адекватного, стабильного и своевременного финансирования. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

В ведомстве отметили, что администрация президента США Дональда Трампа регулярно увеличивает расходы на вооруженные силы. Также в Пентагоне рассказали, что к 2023 году они рассчитывают оснастить сухопутные подразделения гиперзвуковым оружием.

Ранее американское оборонное ведомство опубликовало странное объявление о закупке. Как сообщает "Царьград", речь идет о поиске Пентагоном муляжей советского оружия. По уточненным данным, США намерены "изучить оружие русских".

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