Эспер заявил о необходимости ежегодного увеличения военного бюджета США

В Соединенных Штатах Америки необходимо ежегодно увеличивать расходы на оборону на три-пять процентов. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм".

В Соединенных Штатах Америки необходимо ежегодно увеличивать расходы на оборону на три-пять процентов. Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм".

В Пентагоне уверены в необходимости предсказуемого, адекватного, стабильного и своевременного финансирования. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

В ведомстве отметили, что администрация президента США Дональда Трампа регулярно увеличивает расходы на вооруженные силы. Также в Пентагоне рассказали, что к 2023 году они рассчитывают оснастить сухопутные подразделения гиперзвуковым оружием.

Ранее американское оборонное ведомство опубликовало странное объявление о закупке. Как сообщает "Царьград", речь идет о поиске Пентагоном муляжей советского оружия. По уточненным данным, США намерены "изучить оружие русских".