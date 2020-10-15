РФ стремится предотвратить повторение трагедии MH17 над Карабахом — Баранец

Россия пытается предотвратить повторение трагедии MH17 в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в беседе с "ПолитРоссией" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Россия пытается предотвратить повторение трагедии MH17 в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в беседе с "ПолитРоссией" военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Баранец отмечает, что понимает обеспокоенность Межгосударственного авиационного комитета (МАК) безопасностью гражданских самолетов, пролетающих близ Нагорного Карабаха. По его словам, в данной ситуации есть решение: небо над регионом с боевыми действиями должно быть закрыто до мирных времен.

Обозреватель "КП" в беседе с "ПолитРоссией" подчеркнул, что Нагорный Карабах должен сам объявить о закрытии своего воздушного пространства. Баранец допустил, что недоброжелатели могут ждать момента, чтобы устроить провокацию — дабы затем обвинить Россию во всех грехах.

Ранее Баранец прокомментировал проведение Россией военных учений в акватории Черного моря и перекрытие Керченского пролива. Как передает "Царьград", обозреватель "КП" увидел в таких маневрах сигнал Москвы Западу: "Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдете".