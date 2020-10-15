22:12 15 Октября 2020Общество
Ночная работа развлекательных заведений запрещена в Московской области
Посещение развлекательных заведений в Подмосковье в ночное время запрещено с 17 октября. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Посещение развлекательных заведений в Подмосковье в ночное время запрещено с 17 октября. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства. Деятельность клубов и караоке-заведений в ночное время (с 00:00 до 08:00) приостановлена.
Согласно документу, приписывается посещение зданий и любых сооружений, которые в ночное время оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий. Это же касается организаций, обеспечивающих общественное питание с 00:00 до 08:00.
Подчеркивается, что под развлекательными мероприятиями в данном случае понимаются караоке, танцы и другие подобные услуги.