Ночная работа развлекательных заведений запрещена в Московской области

Посещение развлекательных заведений в Подмосковье в ночное время запрещено с 17 октября. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Посещение развлекательных заведений в Подмосковье в ночное время запрещено с 17 октября. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства. Деятельность клубов и караоке-заведений в ночное время (с 00:00 до 08:00) приостановлена.

Согласно документу, приписывается посещение зданий и любых сооружений, которые в ночное время оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий. Это же касается организаций, обеспечивающих общественное питание с 00:00 до 08:00.

Подчеркивается, что под развлекательными мероприятиями в данном случае понимаются караоке, танцы и другие подобные услуги.