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22:12   15 Октября 2020
Общество

Ночная работа развлекательных заведений запрещена в Московской области

Ночная работа развлекательных заведений запрещена в Московской области

Посещение развлекательных заведений в Подмосковье в ночное время запрещено с 17 октября. Об этом говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

Соответствующее постановление опубликовано на портале регионального правительства. Деятельность клубов и караоке-заведений в ночное время (с 00:00 до 08:00) приостановлена.

Согласно документу, приписывается посещение зданий и любых сооружений, которые в ночное время оказывают услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий. Это же касается организаций, обеспечивающих общественное питание с 00:00 до 08:00.

Подчеркивается, что под развлекательными мероприятиями в данном случае понимаются караоке, танцы и другие подобные услуги.

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#подмосковье #ночные клубы #коронавирус

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