21:34 15 Октября 2020Общество
Собянин: на удаленку перешли около миллиона москвичей
Около миллиона человек в российской столице перешли на дистанционную работу. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.
Около миллиона человек в российской столице перешли на дистанционную работу. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.
Также градоначальник отметил, что москвичи стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Это прежде всего касается пожилых горожан — лиц старше 65 лет.
"Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку", — заявил Собянин.