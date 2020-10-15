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21:34   15 Октября 2020
Общество

Собянин: на удаленку перешли около миллиона москвичей

Собянин: на удаленку перешли около миллиона москвичей

Около миллиона человек в российской столице перешли на дистанционную работу. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.

Также градоначальник отметил, что москвичи стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Это прежде всего касается пожилых горожан — лиц старше 65 лет.

"Сегодня около миллиона человек перешли на дистанционку", — заявил Собянин.

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