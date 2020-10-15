Собянин: на удаленку перешли около миллиона москвичей

Около миллиона человек в российской столице перешли на дистанционную работу. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.

Около миллиона человек в российской столице перешли на дистанционную работу. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-1" мэр Москвы Сергей Собянин.

Также градоначальник отметил, что москвичи стали более ответственно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Это прежде всего касается пожилых горожан — лиц старше 65 лет.