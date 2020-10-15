Telepolis: Германия впервые открыто выступила против остановки СП-2

Министерство экономики и энергетики Германии выступило с официальным заявлением.

Немецкие власти впервые открыто и однозначно высказались насчет строительства газопровода «Северный поток — 2». В Берлине не рассматривают правовые возможности его остановки и, как следствие, компенсационные требования. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства экономики и энергетики Германии, передает издание Telepolis.

Bundesregierung schließt Baustopp für Nord Stream 2 aus https://t.co/59baQmfaw2 pic.twitter.com/1NACfc05U2 — Telepolis (@heise_de_tp) October 15, 2020

«Для немецкого правительства эти вопросы носят гипотетический характер», — говорится в документе.

Ранее российский блогер Алексей Навальный в ходе интервью немецким СМИ призвал Германию выйти из энергетического проекта по «Северному потоку — 2».

Кроме того, Навальный назвал экс-канцлера страны, а также председателя комитета акционеров Nord Stream и совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера «мальчиком на побегушках» у российского лидера Владимира Путина. Так он ответил на заявление Шредера, назвавшего «покушение» спекуляцией и указавшего на отсутствие доказательств «отравления».

Впрочем, Герхард Шредер уже пообещал, что примет «юридические» меры против медиаконцерна Axel Springer SE, опубликовавшего критические высказывания в его адрес со стороны Навального. По его словам, ему не предоставили шанса высказать свое мнение.

Экс-канцлер Герхард Шрёдер подает в суд на газету Bild. В интервью этому изданию Навальный назвал его "мальчиком на побегушках у Путина"https://t.co/jwaK3iiIUU — DW на русском (@dw_russian) October 7, 2020

В ответ на требования блогера Министерство экономики и энергетики сообщило, что прокладка «Северного потока — 2» практически полностью одобрена. Также в ведомстве подчеркнули, что станция в коммуне Лубмин, где будут принимать голубое топливо и передавать его в сеть магистральных трубопроводов, уже построена.

Однако заявление министерства полностью противоречит позиции немецкой партии зеленых и ряда политиков из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Последние выступают против строительства газопровода.

При этом есть и другое мнение. В частности, по мнению главы комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клауса Эрнста, такое решение немецких властей — положительная новость. По его словам, теперь разбирательство вокруг «Северного потока — 2» можно считать снятым с повестки дня.

«Теперь нужно наконец-то обсудить реальную проблему: как успешно противостоять санкционным угрозам США?» — задался вопросом политик.

В среду, 14 октября, несколько вспомогательных судов появились вблизи трубоукладчика «Академик Черский». Последнего называли возможным достройщиком «Северного потока — 2». Согласно данным портала отслеживания судов MarineTraffic, судно находится в Балтийском море у берегов Калининградской области. Сегодняшний статус «Черского» — ограниченная маневренность.

Появились прямые свидетельства того, что трубоукладчик «Академик Черский» проводит испытания вблизи Калининграда для дальнейшего возобновления прокладки последнего участка газопровода «Северный поток-2». Так, по данным MarineTraffic, одно из судов с…https://t.co/YWCs1NgP7V — Коммерсантъ (@kommersant) October 14, 2020

В рамках проекта, который соединит Россию и Германию через Балтийское море, построят две нитки газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год. Его начало располагается в районе Усть-Луги в Ленинградской области, а конец — в районе Грайфсвальда в ФРГ. Длина труб оценивается в 1200 километров. «Северный поток — 2» будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды ряда стран: России, Финляндии, Швеции, Польши и Дании.