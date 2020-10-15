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21:06   15 Октября 2020
Политика

США хотят противостоять РФ и КНР с помощью новых технологий

США хотят противостоять РФ и КНР с помощью новых технологий

Вашингтон планирует противостоять Москве и Пекину в области науки и технологий. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Белого дома.

Американская администрация нацелена на "обеспечение технологического преимущества". Власти США намерены устранить пробелы в этой области для "защиты инновационной базы" национальной безопасности.

"США не будут закрывать глаза на тактики таких стран, как Китай и Россия", — говорится в тексте.

Глава Пентагона Марк Эспер в сентябре назвал РФ и Китай главными стратегическими соперниками США. Россия неоднократно выражала готовность к сотрудничеству с американским государством.

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#сша #технологии #китая

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