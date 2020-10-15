Сотрудник МЧС спас трех белух на берегу Охотского моря

Двух взрослых белух и одного детеныша дважды спас сотрудник МЧС Хабаровского края, передает портал "Вести".

Двух взрослых белух и одного детеныша дважды спас сотрудник МЧС Хабаровского края, передает портал "Вести".

Беспомощные млекопитающие застряли на берегу Охотского моря во время отлива, когда их заметил сотрудник регионального МЧС. Спасатель не бросил животных в беде, а остался с ними ждать прилива, смачивая белухам глаза и спасая детеныша от холода полотнищем.

По информации источника, с ночным приливом китообразные смогли вернуться в естественную среду обитания целыми и невредимыми. Для сотрудника МЧС это не первый случай спасения китов: в прошлом году он помог млекопитающим, сильно пострадавшим от ворон и собак. К сожалению, в тот раз одному животному мужчина не успел помочь.