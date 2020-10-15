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20:52   15 Октября 2020
Экономика

Мантуров отметил плюсы низкого курса рубля для российских компаний

Мантуров отметил плюсы низкого курса рубля для российских компаний

Ослабление рубля играет на руку российским компаниям, побуждая их меньше полагаться на импорт, рассказал в интервью агентству Bloomberg министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, исходя из этой логики, низкий курс рубля "это круто". Он объяснил это тем, что не зависящие от импорта отечественные компании оказались в благоприятном положении.

Российский рубль в 2020 году испытал резкое уменьшение своей стоимости по отношению к другим валютам из-за падения цен на нефть, вызванных пандемией COVID-19, а также из-за угрозы новых санкций Запада против Москвы.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отметил, что сегодняшний курс рубля "переослаблен". По словам министра, причиной этого являются больше не экономические, а психологические факторы, включая угрозу новых санкций, влияющих на настроения инвесторов.

На данный момент биржевой курс доллара составляет 78,17 рубля, евро торгуется по 91,46 рубля. Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ с расчетом "на завтра" следующие: 1 доллар стоит 77,94 рубля, 1 евро — 91,45 рубля.

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#экономика россии #рубль #мантуров #минпромторг рф

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