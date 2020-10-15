Мантуров отметил плюсы низкого курса рубля для российских компаний

Ослабление рубля играет на руку российским компаниям, побуждая их меньше полагаться на импорт, рассказал в интервью агентству Bloomberg министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ослабление рубля играет на руку российским компаниям, побуждая их меньше полагаться на импорт, рассказал в интервью агентству Bloomberg министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, исходя из этой логики, низкий курс рубля "это круто". Он объяснил это тем, что не зависящие от импорта отечественные компании оказались в благоприятном положении.

Российский рубль в 2020 году испытал резкое уменьшение своей стоимости по отношению к другим валютам из-за падения цен на нефть, вызванных пандемией COVID-19, а также из-за угрозы новых санкций Запада против Москвы.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее отметил, что сегодняшний курс рубля "переослаблен". По словам министра, причиной этого являются больше не экономические, а психологические факторы, включая угрозу новых санкций, влияющих на настроения инвесторов.

На данный момент биржевой курс доллара составляет 78,17 рубля, евро торгуется по 91,46 рубля. Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ с расчетом "на завтра" следующие: 1 доллар стоит 77,94 рубля, 1 евро — 91,45 рубля.