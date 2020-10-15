Гаспарян объяснил, зачем Зеленскому опрос населения Украины

Стали известны все пять вопросов, которые президент Украины собирался задать 25 октября.

Политолог Армен Гаспарян назвал «политической заторможенностью» объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос населения в день местных выборов. Такое мнение эксперт выразил в ходе пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в четверг, 15 октября.

Ранее Зеленский обратился к жителям Украины с объявлением, что 25 октября пройдет всеукраинский опрос, в котором будет задано «пять важных вопросов».

Владимир Зеленский сегодня заявил, что местные выборы 25 октября пройдут не просто так. Одновременно с ними власть хочет провести большой опрос населения. Разбирались, что будут спрашивать и зачем ⬇️https://t.co/H4SwyMhmhz — СТРАНА.ua (@stranaua) October 13, 2020

«<…> о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — сказал президент Украины.

По мнению Гаспаряна, в этом заявлении нет ничего особенного. Вероятно, Зеленский вспомнил о том, что обещал между первым и вторым туром выборной кампании.

«Никакого трюка. Это такая политическая заторможенность развития. Он вспомнил, что обещал Крестовый поход против коррупции. Поставить вопрос о языке, хотя закон еще до него принимался», — предположил политолог.

Однако гость онлайн-эфира выразил сомнение в бескорыстных намерениях Зеленского. Он подчеркнул, что на смену экс-президенту Украины Петру Порошенко к власти пришел еще более коррумпированный политик.

«В эпоху Порошенко отметка на одного депутата была от 30 до 50 тысяч долларов. Сейчас — более 100 тысяч. Может, ему [Зеленскому] стоит начать с фракции “Слуга народа”? Или вопрос по поводу марихуаны. Очевидно же, что на Украине нет больше других нерешенных задач, осталось проституцию легализовать. Или вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе, хотя ничего не решено. Либо это отсутствие умственных задатков, либо политический инфантилизм в гипертрофированном виде», — рассуждает Гаспарян.

Как сообщила Страна.ру, украинские власти узнают у жителей страны, как они относятся к введению пожизненного заключения за коррупцию, созданию свободной экономической зоны в Донбассе, легализации марихуаны в медицинских целях, сокращению числа народных депутатов до 300 и использованию гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму.

По мнению экс-мэра Екатеринбурга и основателя фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана, легализация медицинского каннабиса — безответственный и популистский шаг. Об этом он рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».