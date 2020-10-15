МИД РФ: работа по контролю над прекращением огня в Карабахе не началась

Действия по согласованию контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе еще не начаты. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Действия по согласованию контроля над прекращением огня в Нагорном Карабахе еще не начаты. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Необходимо как можно скорее организовать встречу с военными и согласовать действия, благодаря которым будет контролироваться прекращение огня в Карабахе. В этом заключается основной посыл со стороны РФ, отметила Захарова. Также она выразила надежду, что такой механизм контроля запустят в ближайшее время.

Пока такая работа не ведется, а все предложения, представленные Минской группой ОБСЕ, остаются на столе переговоров, сообщила представитель МИД России. Москва отталкивается от того, что политическое урегулирование в Нагорном Карабахе является важнейшим вопросом.