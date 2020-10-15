Департамент информации и печати МИД России прокомментировал игнорирование ОЗХО неоспоримых доказательств при подготовке докладов МУФС. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал игнорирование ОЗХО неоспоримых доказательств при подготовке докладов МУФС. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

Российские дипломаты заявили, что Техсекретариат ОЗХО на регулярной основе выпускает тенденциозные доклады МУФС. В ведомстве также подметили, что, по счастливому стечению обстоятельств, они приурочены именно к заседаниям СБ ООН.

Политики утверждают, что инциденты в сирийских Алеппо и Саракибе не стали исключением. Специалистам ОЗХО не удалось подтвердить применение химикатов, заявленных в первом случае армией Сирии, а во втором — "Белыми касками". В министерстве отметили, что таким образом руководство организации хотело всем показать свою "политическую равноудаленность". Однако дипломаты уверяют, что о равновесии речи идти не может из-за игнорирования предоставленных российской стороной неоспоримых доказательств.

Таким образом политическая ангажированность руководства ОЗХО в сфере сирийских вопросов подтвердилась в очередной раз, подытожили российские дипломаты.