Суд продлил арест замглавы Минобрнауки Лукашевич на месяц

Тверской суд города Москвы оставит экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич под стражей до 16 ноября, пишет ТАСС.

Тверской суд города Москвы оставит экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич под стражей до 16 ноября, пишет ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов оценили ущерб от мошеннических действий Лукашевич и ее сообщников более чем на 50 млн рублей, в связи с чем судебная инстанция приняла решение продлить арест бывшей чиновницы до 16 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

По информации источника, Марина Лукашевич сфальсифицировала отчет по проекту, которым руководила, и предоставила документ с ложными сведениями в Министерство образования и науки РФ. Одновременно экс-замглавы ведомства утверждала отчеты других чиновников о выполненных работах. Известно, что сообщники Лукашевич отвечали за приемку таких работ, затем вырученные с госконтрактов деньги делились между членами преступной группы.